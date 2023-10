Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone ist trotz konjunkturellen Gegenwinds auf einem historisch niedrigen Niveau. Die Arbeitslosenquote fiel im August im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 6,4 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Montag in Luxemburg mitteilte. Niedriger war die Quote seit Einführung des Euro noch nie. Der Juli-Wert wurde von 6,4 auf 6,5 Prozent revidiert.

02.10.2023 11:02