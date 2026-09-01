In der Eurozone ist die Arbeitslosigkeit im Juli stabil geblieben. Die Arbeitslosenquote verharrte auf 6,4 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt eine etwas geringere Rate von 6,3 Prozent erwartet. Allerdings wurde der Wert für den Vormonat Juni von 6,3 auf 6,4 Prozent nach oben revidiert. Die Arbeitslosigkeit bleibt damit auf einem niedrigen Niveau. Im Juli 2025 hatte die Quote bei 6,3 Prozent gelegen.