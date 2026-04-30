In der Eurozone ist die Arbeitslosigkeit im März etwas gesunken. Die Arbeitslosenquote ging im Monatsvergleich um 0,1 Prozentpunkte auf 6,2 Prozent zurück, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt auch einen Wert von 6,2 Prozent erwartet. Die Arbeitslosenquote für Februar wurde leicht auf 6,3 Prozent nach oben revidiert.