Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der ersten Erhebung gerechnet. Der Stimmungsindikator liegt trotz des Dämpfers weiter über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten.
Ausschlaggebend für den Stimmungsdämpfer sei, dass sich der Auftragseingang deutlich abgeschwächt habe, heisst es in der Mitteilung von S&P Global. In Deutschland, der grössten Volkswirtschaft der Eurozone, hat sich die Stimmung unter den Dienstleistern nur leicht eingetrübt. In Frankreich ist der Indikator hingegen eingebrochen und deutlich unter die Wachstumsschwelle gefallen./jkr/jsl/stk
(AWP)