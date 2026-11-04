Ausschlaggebend für den Stimmungsdämpfer sei, dass sich der Auftragseingang deutlich abgeschwächt habe, heisst es in der Mitteilung von S&P Global. In Deutschland, der grössten Volkswirtschaft der Eurozone, hat sich die Stimmung unter den Dienstleistern nur leicht eingetrübt. In Frankreich ist der Indikator hingegen eingebrochen und deutlich unter die Wachstumsschwelle gefallen./jkr/jsl/stk