Das Wachstum der Geldmenge im Euroraum hat sich im Oktober stabil gehalten. Die breit gefasste Geldmenge M3 legte im Jahresvergleich wie bereits im Monat zuvor um 3,6 Prozent zu, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Allerdings wurde das Wachstum im September nach oben revidiert, um 0,1 Prozentpunkte auf 3,6 Prozent.