Der Überschuss im Aussenhandel in der Eurozone ist im Oktober gestiegen. Der Handelsüberschuss als Differenz von Ex- und Importen stieg bereinigt von 8,7 Milliarden Euro im Vormonat auf 10,9 Milliarden Euro, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg mitteilte. Analysten hatten im Schnitt lediglich einen Anstieg auf 10 Milliarden Euro erwartet.

15.12.2023 11:00