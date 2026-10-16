Im August hatte die Inflationsrate bei 3,2 Prozent gelegen und im Juli bei 2,9 Prozent. Die Teuerung steigt damit immer stärker über das von der Europäischen Zentralbank (EZB) angestrebte Ziel von mittelfristig zwei Prozent, bei der die EZB die Preisstabilität als gewährleistet ansieht. Zuletzt hatte die Notenbank die Leitzinsen im September wegen der erhöhten Inflation angehoben. Der für Banken und Sparer wichtige Einlagenzins stieg um 0,25 Prozentpunkte auf 2,50 Prozent.