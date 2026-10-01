In einer ersten Schätzung waren 52,7 Punkte ermittelt worden. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Bestätigung dieser Erstschätzung gerechnet. Der Wert steigt damit weiter über die Schwelle von 50 Punkten, die Wachstum signalisiert.
«In der gesamten Eurozone-Industrie hat sich das Wachstum erfreulicherweise weiter verbessert», kommentierte S&P-Chefvolkswirt Chris Williamson. Der Aufschwung habe sich ausgeweitet und mittlerweile alle von der Umfrage erfassten Länder erfasst. Zudem sei der Zuwachs bei den Auftragseingängen inzwischen stark genug, um die Unternehmen zu Neueinstellungen zu ermutigen./jkr/mis
(AWP)