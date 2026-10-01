Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat im September den besten Wert seit über vier Jahren erreicht. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex stieg um 0,2 Punkte auf 52,9 Punkte, wie S&P Global am Donnerstag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Dies ist der beste Wert seit Mai 2022.