Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg der Rate auf 3,7 Prozent erwartet. Im September hat sich der Anstieg der Energiepreise erneut beschleunigt. Hier meldet Eurostat ein Plus von 18,8 Prozent im Jahresvergleich. Hintergrund sind die Folgen des Kriegs zwischen dem Iran und den USA mit einer Behinderung von Öltransporten aus den Fördergebieten am Persischen Golf. Eine nachhaltige Öffnung der Strasse von Hormus ist weiterhin nicht in Sicht.