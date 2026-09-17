In einer ersten Schätzung war allerdings noch ein etwas stärkerer Anstieg auf 3,3 Prozent ermittelt worden. Im Juli hatte die Inflationsrate bei 2,9 Prozent gelegen. Volkswirte hatten mit einer Bestätigung der Erstschätzung gerechnet. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt mittelfristig eine Jahresteuerung von zwei Prozent an. Die EZB hatte in der vergangenen Woche den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte angehoben. Es war die zweite Zinserhöhung in diesem Jahr.