Die Inflation in der Eurozone ist im August wegen hoher Energiepreise wie erwartet deutlich gestiegen. Im Jahresvergleich legten die Verbraucherpreise um 3,3 Prozent zu, wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg nach einer ersten Schätzung mitteilte. Dies ist die höchste Inflationsrate seit September 2023. Im Juli hatte die Inflationsrate bei 2,9 Prozent gelegen. Volkswirte hatten den Anstieg der Rate auf 3,3 Prozent im Schnitt erwartet. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt mittelfristig eine Jahresteuerung von zwei Prozent an.