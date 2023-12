Der Überschuss in der Leistungsbilanz der Eurozone ist im Oktober etwas gestiegen. Der Überschuss kletterte von 31,2 Milliarden Euro im Vormonat auf 33,8 Milliarden Euro, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Ein grösseres Plus in der Dienstleistungsbilanz sorgte für den Anstieg. In der Warenbilanz ging der Überschuss hingegen etwas zurück, die primäre Einkommensbilanz rutschte ins Defizit.

20.12.2023 11:07