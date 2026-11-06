In der Eurozone sind die Einzelhandelsumsätze im September stärker gefallen als erwartet. Die Erlöse sanken im Vergleich zum Vormonat um 0,7 Prozent, wie das europäische Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt lediglich einen Rückgang um 0,1 Prozent erwartet. Im August waren die Einzelhandelsumsätze noch um revidierte 0,4 Prozent (zunächst +0,1 Prozent) gestiegen.