In den Monaten März bis Mai war der Stimmungsindikator noch jeweils gefallen, nachdem der Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar und die Sperrung der Strasse von Hormus stark belastet hatte. Zuletzt hat sich die Lage im Nahen Osten nach einer zeitweisen Beruhigung allerdings wieder deutlich verschärft. Eine nachhaltige Öffnung der Strasse von Hormus ist nicht in Sicht./jsl/jkr/stk