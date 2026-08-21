In Deutschland verbesserte sich der Wert für die Industrie, während er sich im Dienstleistungssektor eintrübt. «Die Tatsache, dass die weltwirtschaftliche Nachfrage trotz der Folgen des Iran-Kriegs robust ist, überwiegt offenbar die inländische Belastung durch die Niedrigwasserkrise», kommentierte Elmar Völker, Analyst bei der Landesbank Baden-Württemberg. «Der Dienstleistungssektor scheint dagegen in einem Sommer-Blues zu sein. Insgesamt wachsen die Bäume für die deutsche Wirtschaft also nicht in den Himmel.» Die Lage sei jedoch günstiger, als es zu Beginn des Iran-Kriegs zu befürchten stand. In Frankreich war die Entwicklung ähnlich wie in Deutschland.