Analysten hatten hingegen im Schnitt mit einem leichten Rückgang auf 51,7 Punkte gerechnet. Der Stimmungsindikator steigt damit weiter über die Expansionsschwelle von 50 Punkten, was ein Wachstum der wirtschaftlichen Aktivität signalisiert.
Gestützt wurde der Indikator durch eine überraschend gute Stimmung der Einkaufsmanager im Bereich Dienstleistungen. Der entsprechende Unterindikator stieg kräftig auf 53,0 Punkte, von zuvor 51,6 Punkten. Analysten hatten hingegen einen leichten Stimmungsdämpfer erwartet. In den Industriebetrieben hat sich die Stimmung stabil gehalten, was am Markt in etwa erwartet worden war./jkr/stk
(AWP)