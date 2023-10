Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone ist im Oktober auf den niedrigsten Stand seit fast drei Jahren gesunken. Der Economic Sentiment Indicator (ESI) fiel im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Punkte auf 93,3 Punkte, wie die Europäische Kommission am Montag in Brüssel mitteilte. Es ist der niedrigste Stand seit November 2020 und die sechste Abschwächung in Folge. Analysten hatten im Schnitt mit einem stärkeren Rückgang auf 93,0 Punkte gerechnet.

30.10.2023 11:38