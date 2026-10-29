Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im Oktober erneut eingetrübt. Der Economic Sentiment Indicator (ESI) fiel im Vergleich zum Vormonat um 0,6 Punkte auf 96,9 Punkte, wie die Europäische Kommission am Donnerstag in Brüssel mitteilte. Der Stimmungsindikator fällt damit wieder tiefer unter den langfristigen Durchschnitt von 100 Punkten. Volkswirte hatten im Schnitt mit 97,5 Punkte gerechnet. Der Vormonatswert wurde um 0,4 Punkte auf 97,5 Punkte nach unten revidiert.