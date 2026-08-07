Der französische Satellitenbetreiber Eutelsat rechnet im kommenden Jahr wegen des starken Wachstums im Geschäftsbereich des erdnahen Orbits mit etwas mehr Umsatz. ‌Ein ⁠Plus von mehr als 30 Prozent in diesem sogenannten LEO-Satellitennetzwerk (Low Earth Orbit) ⁠werde Rückgänge im klassischen Videogeschäft ausgleichen, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Für 2027 erwartet ‌die Firma ein leichtes Umsatzwachstum bei einer in ‌etwa stabilen operativen Gewinnmarge. «Unser Geschäft im erdnahen ​Orbit hat seine starke Dynamik mit einem Umsatzplus von fast 70 Prozent fortgesetzt, was die wachsende Nachfrage nach sicheren, widerstandsfähigen und latenzarmen Verbindungslösungen bei Behörden und Unternehmen belegt», sagte Konzernchef Jean-François Fallacher. Die Eutelsat-Aktien fielen am Morgen ‌um rund vier Prozent.