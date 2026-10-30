Dank an Melania Trump

Die Russin dankte Melania Trump für die Vermittlung der Waffenruhe und für die Organisation des Prozesses. Es habe keine Zwischenfälle oder Störungen gegeben, sagte sie. «Auch denjenigen, die sich nicht angemeldet und sich kurzfristig entschieden haben, wurde die Möglichkeit zur Abreise gewährt», sagte sie. Die Ombudsleute Russlands und der Ukraine hätten gemeinsam den gesamten Prozess verfolgt. Es habe auch einen eigenen Transport für Haustiere gegeben.