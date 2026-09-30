Die liquiden Mittel beliefen sich per Ende Juni auf 5,5 Millionen Franken, verglichen mit 5,9 Millionen Ende 2025. Davon entfielen 4,2 Millionen auf Barmittel und 1,3 Millionen auf liquide Wertschriften. Das Eigenkapital lag bei 5,3 Millionen Franken nach 5,9 Millionen zum Jahresende.
Der Verlust sei vor allem auf einmalige Kosten im Zusammenhang mit der Suche nach möglichen Transaktionen zurückzuführen, teilte Evonext am Mittwoch mit.
Noch keine verbindliche Vereinbarung mit Ascend
Im Fokus steht weiterhin ein möglicher Zusammenschluss mit Ascend Sport Technology. Evonext hatte Mitte August bestätigt, mit dem Schweizer Sporttechnologieunternehmen fortgeschrittene Gespräche über einen Börsengang mittels Reverse Merger zu führen.
Dabei ist vorgesehen, dass die Transaktion für die bisherigen Evonext-Aktionäre einer Bewertung von 2,50 Franken je Aktie entspricht. Eine verbindliche Vereinbarung gibt es allerdings weiterhin nicht.
Evonext ist aus der früheren Biotechfirma Evolva hervorgegangen. Nach dem Ende des operativen Geschäfts wurde die Firmenhülle übernommen und in Evonext umbenannt. Seither dient die Gesellschaft als börsenkotierte Firmenhülle für mögliche Übernahmen und Zusammenschlüsse.
jl/hr
(AWP)