Im Rahmen der geplanten Übernahme durch AST (Reverse Takeover) ist laut den Angaben vom Donnerstag zudem eine Aktienplatzierung von bis zu 220 Millionen Franken einschliesslich einer Mehrzuteilungsoption von 10 Prozent vorgesehen. Das Bookbuilding soll am 7. Dezember beginnen. Die indikative Preisspanne liegt bei 2,25 bis 2,75 Franken je Aktie. Der detaillierte Preis dafür soll um den 11. Dezember veröffentlicht werden, der Abschluss der Platzierung ist für den 15. Dezember vorgesehen.