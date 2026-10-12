Evonext wird laut Mitteilung vom Montag im Rahmen der Transaktion mit 2,50 Franken je Aktie bewertet. Der Eigenkapitalwert von Ascend beläuft sich auf 500 Millionen Franken. Der Abschluss ist für das vierte Quartal 2026 vorgesehen und steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der ausserordentlichen Generalversammlungen beider Unternehmen sowie weiterer üblicher Vollzugsbedingungen.