Im Zuge der Transaktion ist eine Aktienplatzierung von bis zu 220 Millionen Franken vorgesehen. Der Platzierungspreis wird voraussichtlich bei 2,50 Franken je Aktie liegen. Nach der Fusion sollen die bisherigen Aktionäre von Evonext rund 3,8 Prozent am kombinierten Unternehmen halten.