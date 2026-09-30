Entsprechend bestehe eine wesentliche Unsicherheit, die erhebliche Zweifel an der Fortführung des Unternehmens aufwerfen könne, heisst es weiter. Der Verwaltungsrat hält die vorhandene Liquidität derweil für ausreichend, um die laufenden Kosten und die erwarteten Transaktionskosten für mindestens zwölf Monate ab Genehmigung des Halbjahresabschlusses zu decken.