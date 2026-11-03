Evonik-Finanzchef: «Evonik ist gross genug»

Rauch betonte, dass Evonik «ein starkes Unternehmen, ein weltweit führender Anbieter in der Spezialchemie» sei. Dass man damit für andere Unternehmen interessant sei, sei gut nachvollziehbar. «Genauso klar möchte ich aber sagen: Evonik ist gross genug, Evonik ist stark und wir machen Evonik gerade noch stärker. Unser Portfolio wird nach den Massnahmen, die wir derzeit umsetzen, noch mal viel attraktiver sein.»