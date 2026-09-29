Der Spezialchemiekonzern Evonik hat laut eines Presseberichts eine Offerte der BASF deutlich über dem Aktienkurs abgelehnt. Der Dax-Konzern habe 22,15 Euro je Evonik-Papier geboten, schrieb die «Financial Times» («FT») am Montagabend unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Das wäre ein Aufschlag von fast 23 Prozent im Vergleich zum Schlusskurs des vergangenen Donnerstags. Am Freitag hatte die «FT» dann über ein Interesse von BASF an Evonik berichtet. Seither legte der Aktienkurs des im MDax notierten Unternehmens um rund 10 Prozent auf 19,84 Euro zu.