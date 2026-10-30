Der Chemiekonzern Evonik stellt sich gegen das Übernahmebegehren des grösseren Wettbewerbers BASF. Ein Schreiben der BASF über deren Interesse an einem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot sei eingehend geprüft und entschieden worden, nicht in Verhandlungen einzutreten, teilte der MDax-Konzern am Freitag mit.