Der Wirkstoff-Entwickler Evotec hat innerhalb seiner Partnerschaft mit dem US-Konzern Bristol-Myers Squibb im Bereich Protein-Degradation weitere Fortschritte erzielt. So habe die US-Arzneimittelbehörde FDA die Erlaubnis erteilt, einen zweiten Wirkstoffkandidaten in klinischen Studien am Menschen einzusetzen (Investigational New Drug - IND), teilte das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mit. Die Phase-1-Studie soll 2027 beginnen. Die Aktie von Evotec stieg vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um sechs Prozent.