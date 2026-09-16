Wird Ghosn der Prozess in Abwesenheit gemacht?

Vor Gericht erörterten die Prozessbeteiligten, ob der Prozess auch in Abwesenheit von Ghosn stattfinden soll, oder vertagt wird. Ghosn hatte in einem Anwaltsschreiben eine Vertagung beantragt, weil er angeblich die Vorladung zu dem Prozess in Beirut nicht fristgerecht erhalten habe. Die Anwälte von Antikorruptionsverbänden, die an dem Verfahren beteiligt sind, warfen Ghosn vor, die französische Justiz an der Nase herumzuführen und forderten, ihm in Abwesenheit den Prozess zu machen. Dies forderte auch die Staatsanwaltschaft. Eine Entscheidung des Gerichts, das auch eine Abtrennung des Verfahrens gegen Ghosn erwog, stand zunächst noch aus.