Der Verdacht ist, dass die Zahlungen mit einer Lobbytätigkeit im Europaparlament für den Autokonzern zusammenhängen könnten. Dati war zu dem Zeitraum Abgeordnete im Europaparlament. Ghosn lasten die Ermittler Machtmissbrauch und Korruption an und Dati Bestechlichkeit. Beide wiesen die Vorwürfe zurück. Ihnen drohen bis zu zehn Jahre Haft und hohe Geldstrafen. Dati nahm zu Prozessbeginn auf der Anklagebank Platz. Nach längerer Beratung entschied das Gericht, den Prozess auch gegen Ghosn trotz dessen Abwesenheit wie geplant zu führen.