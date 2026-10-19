Staatliche Akteure schwer zu identifizieren

Besonders brisant ist der Fall Beyond Gravity: Der Raumfahrtkonzern gehört zu 100 Prozent dem Bund und wurde Opfer eines hochprofessionellen Cyberangriffs, bei dem offenbar Daten abflossen. Bereits am Tag der Bekanntgabe des Angriffs spekulierte die FDP von einem «Angriff auf die Schweiz». Sollte ein staatlicher Akteur dahinterstecken, habe der hybride Krieg das Land erreicht. Die Partei warb in diesem Zusammenhang für einen Rüstungsfonds.