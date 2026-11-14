Viele Unternehmen, Schulen und Behörden setzen bei ihren Computersystemen in Deutschland auf Microsoft . Doch diese Abhängigkeit stellt aus Sicht von Experten und Branchenverbänden ein Risiko dar - sie verweisen auf die grossflächige Störung bei einigen Diensten des US-Konzerns, die inzwischen behoben ist. «Wer sich bei zentralen digitalen Technologien einseitig abhängig macht, riskiert im Ernstfall Produktionsausfälle und Wettbewerbsnachteile», sagte Ralf Wintergerst, Präsident des Branchenverbands Bitkom.