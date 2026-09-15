Der Experte zeigte sich jedoch skeptisch über die Absicht des Dialogs. Die USA hätten alles versucht, um Chinas Fortschritte im KI-Bereich einzudämmen, was aus Sicht der USA nur logisch sei, sagte er. China hole auf. Wu spekuliert nach eigenen Worten, dass die US-Seite mit dem Vorschlag eines Dialogs eine weitere Taktik entwickeln will, um China zu bremsen. «China muss sehr vorsichtig sein», sagte Wu. Beide Seiten müssten Risiken der KI-Entwicklung erörtern und besprechen, wie sie diese möglichst gemeinsam mindern könnten, betonte er./jon/DP/stw