Alarmstimmung bei den UN

Dass die Kontrolle über autonome Systeme schwierig werden könnte, räumen die KI-Giganten mittlerweile selbst öffentlich ein. Erstmals traten die Chefs führender US-Firmen vor dem UN-Sicherheitsrat in New York auf. «Wir sind an einem Scheideweg angelangt», mahnte der Chef des ChatGPT-Entwicklers OpenAI, Sam Altman. Er warnte insbesondere vor Kontrollverlust und der Konzentration von zu viel Macht in zu wenigen Händen. Dario Amodei, Chef des Labors Anthropic, bezeichnete KI gar als «die grösste Sicherheitsherausforderung, mit der die Welt heute konfrontiert ist». Bei Fehlern könne sie ein «Risiko für die gesamte Menschheit» darstellen.