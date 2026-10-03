US-Regierung erwog Exportstopp von Diesel

Für eine dauerhafte Normalisierung der Energiepreise braucht es Sultan zufolge jedoch eine Öffnung der Strasse von Hormus. Dort waren in den vergangenen Tagen erneut Tanker unter Beschuss geraten, wie die britische Behörde für Sicherheit in der Schifffahrt (UKMTO) mitteilte. «Wenn wir gleichzeitig eine weitere Eskalation in der Strasse von Hormus haben ...und da nichts mehr durchgeht, dann ist auch die Reserve nur ein Tropfen auf den heissen Stein.»