Man müsse aber auch sehen: «Bisher sind die neuen US-Zölle noch relativ milde und auf weniger wichtige Produkte begrenzt.» Weiter gehende Zolldrohungen, bei denen es für Kanada richtig teuer würde, etwa bei Autos und Autoteilen, würden erst im Januar 2027 in Kraft treten. «Das lässt einigen zeitlichen Spielraum für weitere Verhandlungen.»