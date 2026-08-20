Insbesondere bei den chemisch-pharmazeutischen Erzeugnissen und den Fahrzeugen zeigte sich ein klarer Rückgang. Bei der Pharmasubgruppe Antisera (Blutsera mit Antikörpern gegen Krankheitserreger oder Toxine) und Impfstoffe folgte auf das kräftige Plus im Vormonat eine Abnahme im Juli, so der Bericht weiter. Auch die Fahrzeuge hatten in den vergangenen Monaten zugelegt.