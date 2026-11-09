Entspannung im Handel mit den USA nach Zwischenwahlen?

Wichtigster Einzelmarkt für deutsche Produkte waren im September erneut die Vereinigten Staaten. In die USA wurden Waren im Wert von 13,4 Milliarden Euro geliefert. Das waren zwar 0,5 Prozent weniger als im August 2026, aber 10,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor - und das trotz der Zollpolitik der US-Regierung von Donald Trump.