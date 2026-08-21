Wie kommt der Hafen durch die aktuelle Niedrigwasser-Phase?

Die Auswirkungen des Rhein-Niedrigwassers auf das Geschäft der Hafen AG sind laut Holstein derzeit noch schwer einzuschätzen. Zwar habe man mehr Schiffe, aber nicht mehr Tonnage. «Wir können einigermassen froh sein, dass wir arbeiten können.» Man sorge dafür, dass die normale Lieferkette, die nicht funktioniert, durch eine neue Lieferkette ersetzt werde. «Das heisst, die Beschäftigung ist da. Die Auswirkungen an der Stelle sind vielleicht dann nicht so gravierend, wie es vielleicht für einen süddeutschen Hafen ist.» Insgesamt geht er davon aus, dass der Duisburger Hafen «einigermassen stabil durch diese Phase» kommt.