Die dritte Auszeichnung in der Kategorie «Entrepreneurs in Family Business» geht in die Westschweiz an Pascal Bourquard Jr. Er leitet das im Jura beheimatete Familienunternehmen BIWI. Dieses entwickelt seit über 45 Jahren Hochleistungsmaterialien auf Basis von Elastomeren, Verbundwerkstoffen, Carbon und Silikon. Es beliefert damit Firmen aus ganz unterschiedlichen Branchen wie Luxusuhren, Medizintechnik, Motorsport, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung.