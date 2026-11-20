«Wir erkennen die Lage früh, handeln aber erst, wenn wir nicht mehr wegschauen können», kritisierte Lagarde auf dem «European Banking Congress» in Frankfurt. «Und dann ist es fast zwangsläufig zu spät.» Abgewanderte Industriezweige liessen sich nur schwer zurückholen, «und wenn eine Abhängigkeit erst einmal gegen uns eingesetzt wurde, hat unsere Souveränität bereits Schaden genommen». Darin liege das Kernproblem der europäischen Politik, sagte Lagarde, die im Februar vorzeitig von der Spitze der Europäischen Zentralbank zurücktritt.