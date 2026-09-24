Folgen für Besetzung der EZB-Spitze

Seit Monaten halten sich zudem Spekulationen, dass Lagarde die Notenbank vor Ablauf ihrer Amtszeit im Oktober 2027 verlassen könnte. Sie wurde mit dem Weltwirtschaftsforum nach Davos in Verbindung gebracht. So gab es Berichte, Lagarde wolle vor der Präsidentschaftswahl in Frankreich im April 2027 abtreten. Hintergrund sind Sorgen, dass Rechtspopulisten die Wahlen gewinnen könnten, was die Neubesetzung der EZB-Spitze erschweren könnte.