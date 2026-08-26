Die EZB-Direktorin sieht zudem bei den Kosten für Erdgas «erhebliche Aufwärtsrisiken für die Inflation». Die Entwicklungen beim Erdgas seien angesichts der niedrigen Speicherstände in Europa «besonders besorgniserregend», sagte sie. Der Preis für europäisches Erdgas ist in den vergangenen Wochen wegen der zunehmenden Sorge, dass eine Normalisierung der Lieferungen von Energierohstoffen aus den Fördergebieten am Persischen Golf vorerst nicht möglich ist, stark gestiegen.