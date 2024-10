Die Europäische Zentralbank (EZB) wird laut Direktorin Isabel Schnabel auf konjunkturelle Schwäche der Eurozone reagieren. «Wir können die Wachstumsabschwächung nicht ignorieren», sagte sie am Mittwoch anlässlich der 19. Walter-Eucken-Vorlesung in Freiburg. «Angesichts einer nachlassenden Arbeitsnachfrage und weiteren Fortschritten bei der Disinflation wird ein nachhaltiger Rückgang der Inflation auf unser Ziel von 2 Prozent in angemessener Zeit wahrscheinlicher, auch wenn die Dienstleistungsinflation nach wie vor hoch bleibt und die Löhne kräftig wachsen.»