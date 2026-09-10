Im Juni hatte die EZB angesichts eines Inflationsschubs infolge des Iran-Kriegs erstmals seit fast drei Jahren die Leitzinsen angehoben. Sie will eine erneute Preiswelle im Euroraum unbedingt verhindern. Nach Beginn des Ukraine-Kriegs 2022 stand sie in der Kritik, den damaligen Preisanstieg in der Energiekrise lange unterschätzt zu haben. Die Inflation im Euroraum schnellte bis auf mehr als zehn Prozent hoch. Da die Inflation zuletzt wieder deutlich stieg, ist nach Einschätzung von Volkswirten eine weitere Zinserhöhung der EZB in diesem Jahr wahrscheinlicher geworden, einen Automatismus gebe es aber nicht./ben/als/DP/jsl