Bargeld behaupte seine stärkste Position bei kleinen Beträgen und Zahlungen zwischen Privatpersonen, so die EZB. Karten würde aber für immer geringere Summen eingesetzt: Der durchschnittliche Betrag bei Kartenzahlungen sank demnach von 59 Euro 2019 auf 35 Euro 2026. Bei Zahlungen unter 20 Euro dominiere Bargeld. Dieses werde wegen seiner Privatsphäre geschätzt und um den Überblick über Ausgaben zu behalten. Für Karten sprächen aus Verbrauchersicht Komfort und Schnelligkeit.