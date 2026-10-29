Weitere Zinserhöhung nur aufgeschoben?

Auch bei der Inflation steht die EZB unter Handlungsdruck. Volkswirte halten eine weitere Zinserhöhung bei der letzten Sitzung des EZB-Rates in diesem Jahr Mitte Dezember für denkbar. Dann liegen ihr auch neue Prognosen zu Inflation und Konjunktur vor und verschaffen der Notenbank mehr Klarheit darüber, ob und wie stark sich die höheren Energiepreise auf andere Preise auswirken, etwa auf Lebensmittel. Auch mögliche Zweitrundeneffekte gelten als Risiko: Steigen Löhne als Reaktion auf hohe Inflation zu stark, könnte das die Preise weiter nach oben treiben.