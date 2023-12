Die Euro-Währungshüter dämpfen trotz deutlich gesunkener Inflation die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen. «Es gibt noch viel zu tun», sagte die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, am Donnerstag im Anschluss an die letzte Sitzung des EZB-Rates in diesem Jahr. «Wir haben überhaupt nicht über Zinssenkungen diskutiert. Keine Diskussion, keine Debatte über dieses Thema.» Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) dagegen hatte auf ihrer jüngsten Sitzung Zinssenkungen im kommenden Jahr in den USA in Aussicht gestellt.

14.12.2023 16:15