In der Europäischen Zentralbank (EZB) gibt es offenbar keine grösseren Überlegungen zu einer lockereren Geldpolitik. «Wir haben überhaupt nicht über Zinssenkungen gesprochen», sagte Präsidentin Christine Lagarde auf Rückfrage am Donnerstag nach der Zinssitzung des EZB-Rats in Frankfurt. Man werde weiter von Ratssitzung zu Ratssitzung entscheiden. Der geldpolitische Kurs sei daten-, nicht zeitabhängig.

14.12.2023 15:59